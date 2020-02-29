"الباز" يكشف سر شائعات انتشار "كورونا" بمصر

29 فبراير 2020 - 11:40 م

قال الإعلامي محمد الباز، إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر خالية من فيروس كورونا، ولا يجب الحديث على خلاف ذلك، معقبًا: "في ناس مستكثرة علينا إننا معنداش فيروس كورونا".



وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، أن حديث وزير الصحة الفرنسي عن وجود إصابات مصابة بفيروس كورونا من مصر غير دقيق، لأن هذه الحالات تبين أنها أصيبت بهذا الفيروس بعد عودتها من القاهرة بـ15 يوما، وإذا كانت أصيبت في مصر، لاكتشفت باريس هذا الأمر في المطار.

