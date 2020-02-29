الصحة العالمية: 82 بالمائة من مصابي كورونا تعافوا تماما

29 فبراير 2020 - 11:50 م

قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر ليس بها أي إصابات بفيروس كورونا، والشائعات أخطر من المرض لأنها تربك النظام الصحي، وتتسبب في البلبلة والخوف لدى المواطنين.



وشدد "جبور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، على ضرورة عدم نشر أي معلومات، إلا من المصادر الرسمية سواء وزارة الصحة المصرية أو منظمة الحصة المصرية، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تنسق بشكل دائم مع وزارة الصحة المصرية، خاصة قطاع الطب الوقائي.



ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تزود مصر بأحدث المعلومات حول هذا الفيروس، معقبًا: "حالة واحدة أصببت بفيرس كورونا بمصر وتماثلت للشفاء، والآن مصر خالية من إصابات الكورونا"

