الصحة العالمية: 82 بالمائة من مصابي كورونا تعافوا تماما

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قال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر ليس بها أي إصابات بفيروس كورونا، والشائعات أخطر من المرض لأنها تربك النظام الصحي، وتتسبب في البلبلة والخوف لدى المواطنين.
وشدد "جبور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، على ضرورة عدم نشر أي معلومات، إلا من المصادر الرسمية سواء وزارة الصحة المصرية أو منظمة الحصة المصرية، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تنسق بشكل دائم مع وزارة الصحة المصرية، خاصة قطاع الطب الوقائي.
ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تزود مصر بأحدث المعلومات حول هذا الفيروس، معقبًا: "حالة واحدة أصببت بفيرس كورونا بمصر وتماثلت للشفاء، والآن مصر خالية من إصابات الكورونا"
وأشار إلى أن "كورونا" سلالة جديدة، ومعدلات الوفاة بسبب هذا الفيروس الجديد قليلة جدًا، ولا تزيد عن 3.5% في الصين، وخارج الصين لا يزيد عن 1.4% وهي نسبة غير مقلقة، مشيرًا إلى أن البعض يتحدث عن أرقام الوفيات، ولا يتلفت للآلاف التي تتماثل للشفاء.

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