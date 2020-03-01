وزيرة الصحة: مستعدون لمواجهة أسوء سيناريو لفيروس كورونا

01 مارس 2020 - 12:00 ص

قالت الدكتورة هالة زايد، وزرة الصحة، إن الوباء يعلن عن نفسه، ولا يمكن إخفاؤه، منوها بأن مسئول منظمة الصحة العالمية صرح اليوم أنه من عدم الحكمة أن دولة ما تعتقد أنها لن تصاب بفيروس كورونا.



وأشارت وزيرة الصحة - خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت- إلى أن الدولة مستعدة لمواجهة أسوء سيناريو يمكن أن تتعرض له مصر بسبب ظهور فيروس الكورونا في الدولة.



وأضافت وزرة الصحة، أن قوة النظام الصحي في مصر، تعتمد على قوة مواجهته للجوائح، موضحة أن هناك خلية أزمة على مستوى مجلس الوزراء ووزارة الصحة منعقدة على مدار الساعة، معقبة: "هى دي قوة الدولة المصرية".

