بعد فرنسا وكندا .. دولة جديدة تعلن عن إصابة مواطن بـ"كوورنا" في مصر

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وكالات - أحمد عادل شعبان

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أكد مركز مكافحة الأوبئة التايواني أن 4 من العاملين في المستشفى الذي تعالج به حالة مصابة بـ"كورونا" أصيبوا بالمرض.

وأشار المركز إلى أنه اكتشف حالة خامسة مصابة بـ"كورونا" كانت في مصر و دبي ، وعادت إلى تايوان يوم 21 فبراير ، مشيرًا إلى أنها شعرت بالإعياء أثناء تواجدها بمصر .

وكانت فرنسا وكندا أعلنتا عن بعض الحالات المصابة بـ "كورونا" وعادت من مصر ، في الوقت الذي أكدت فيه السلطات المصرية أنها تتواصل مع الجهات الكندية والفرنسية للوقوف على حقيقة الأمر.



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