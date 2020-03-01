  • الأحد 01 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:50 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تيار الاستقلال يكرم المشير طنطاوي لـ"حمايته 25 يناير"

اللواء سمير فرج: شائعات وفاة المشير طنطاوي لن تمر مرور الكرام

فندق المصابين بـ" كورونا" في الكويت

كورونا المحظوظ.. خدمة 5 نجوم للمصابين في الكويت

مبارك

الديب يكشف مفاجأة عن أموال مبارك بعد وفاته

تحرش جماعي في السعودية

تحرش جماعي بالسعودية يثير ضجة على مواقع التواصل

عادل إمام

حقيقة إصابة عادل إمام بـ كورونا

الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

وزير الصحة : " كورونا جاي جاي"

الدولار

الدولار يستقر فى التعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كهربا

رسميا .. الأهلي يصدم كهربا بقرار جديد

خالد الغندور

الغندور يهاجم الترجي: فاكرين لما فوزتوا على الأهلي بفضيحة تحكيمية؟

وائل جمعة

وائل جمعة: إذا أصر فايلر على هذا اللاعب يكون قد ارتكب جريمة

وزير الصحة : " كورونا جاي جاي"

الحياة السياسية

الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة
الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

منظمة الصحة العالمية: مصر تتعامل باحترافية مع "كورونا"

#

الصحة العالمية تحسم الجدل حول كورونا بمصر

#

إصابات كورونا ستبلغ ذروتها عالميا الأسبوع المقبل

#

«كورونا» يدفع إيران لإغلاق جميع المدارس

افريقيا

الاهلى

صن داونز

كاس

افريقى

طالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المواطنين بالثبات وعدم الذعر من فيروس كورونا، قائلة: "فيروس كورونا نوع من الجوائح يتطلب الثبات، أهم حاجة الثبات".

وأضافت "هالة"، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "يجب أن نهتم بالتغذية، واتباع الإجراءات الوقائية، وإذا حدث تغير وأعلنت منظمة الصحة العالمية تعقد الوضع حينها سنبدأ عن الحديث عن إيقاف التجمعات".

وتابعت: "إحنا جاهزين في كل محافظة كل السيناريوهات، ويوجد ورش عمل مستمرة في كل المحافظات"، معقبة: "فيروس كورونا غالبا جاي جاي.. ومفيش داعي للخوف منه هو ليس قاتل، ونحن مستعدون لمواجهته" .

وأكملت: يجب على المواطنين أن يقللوا من تواجدهم في الأماكن المزدحمة، منوهة بأن أي شخص يشعر بارتفاع في درجة الحرارة وضيق فالتنفس يتصل على الرقم 105 ويبلغ وسيتم اتخاذ الخطوات اللازمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» برقصها مع تامر حسني.. روبي تشعل مواقع التواصل
» بسبب كورونا.. تصرف غريب من جورج وسوف في عزاء والدته
» عمرو دياب يداعب عزيز الشافعى بسبب الزمالك
» بيراميدز ضيفًا ثقيلا على "زناكو" الزامبى
» بعثة الأهلى تطير لجنوب أفريقيا استعدادًا لـ"صن داونز"
» رضا عبد العال: هذا هو النجم الحقيقي للأهلي في مباراة صن داونز
» فنانة شهيرة تنشر صورة مرعبة لوجهها: بأصوت في نص الليل من الألم
» شاهد .. تصرف صادم من محمد رمضان مع عجوز حاول تقبيل يده
» حقيقة تعدي جماهير الترجي على حكم مباراة الزمالك
» إيطاليا.. ارتفاع حالات الوفاة جراء كورونا إلى 29
» تعليق ناري لـ"آل الشيخ" على ثنائية الأهلي في شباك صن داونز

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية