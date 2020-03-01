وزير الصحة : " كورونا جاي جاي"

01 مارس 2020 - 09:52 ص

طالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، المواطنين بالثبات وعدم الذعر من فيروس كورونا، قائلة: "فيروس كورونا نوع من الجوائح يتطلب الثبات، أهم حاجة الثبات".

وأضافت "هالة"، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "يجب أن نهتم بالتغذية، واتباع الإجراءات الوقائية، وإذا حدث تغير وأعلنت منظمة الصحة العالمية تعقد الوضع حينها سنبدأ عن الحديث عن إيقاف التجمعات".

وتابعت: "إحنا جاهزين في كل محافظة كل السيناريوهات، ويوجد ورش عمل مستمرة في كل المحافظات"، معقبة: "فيروس كورونا غالبا جاي جاي.. ومفيش داعي للخوف منه هو ليس قاتل، ونحن مستعدون لمواجهته" .

وأكملت: يجب على المواطنين أن يقللوا من تواجدهم في الأماكن المزدحمة، منوهة بأن أي شخص يشعر بارتفاع في درجة الحرارة وضيق فالتنفس يتصل على الرقم 105 ويبلغ وسيتم اتخاذ الخطوات اللازمة.