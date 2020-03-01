تحرش جماعي بالسعودية يثير ضجة على مواقع التواصل

01 مارس 2020 - 10:09 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تعرض فتيات للتحرش أثناء عبورهن أحد الطرق في محافظة عنيزة بالمملكة العربية السعودية.

ويظهر مقطع الفيديو مجموعة من الشباب يتجمعون حول فتاتين أثناء مرورهما بالطريق، ما دفع أحد الفتيات تنفعل عليهم بعد تحرشهم لفظيا بهما، حسبما نشرت جريدة "عاجل" السعودية.

وأثار مقطع الفيديو حالة من الجدل على مواقع التواصل وطالب المتابعون بمعاقبة هؤلاء الشباب حتى يكونوا عبرة لغيرهم من المتحرشين.