الشرطة الفرنسية تنقذ كارول سماحة من الانتحار

01 مارس 2020 - 10:31 ص

أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، جدلاً كبيرًا في العاصمة الفرنسية باريس، خلال تصوير مشاهد من كليبها الجديد مع المخرج جاد شويري أدى إلى تدخل الشرطة الفرنسية.

وكتبت "سماحة" عبر "تويتر": "من فرنسا تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة التي أثارت بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الانتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق".



