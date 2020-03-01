الشرطة الفرنسية تنقذ كارول سماحة من الانتحار

أشرف العبساوى
أثارت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، جدلاً كبيرًا في العاصمة الفرنسية باريس، خلال تصوير مشاهد من كليبها الجديد مع المخرج جاد شويري أدى إلى تدخل الشرطة الفرنسية.
وكتبت "سماحة" عبر "تويتر": "من فرنسا تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة التي أثارت بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الانتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق".
??من فرنسا، تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة الذي أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول الإنتحار، وتدخلت الشرطة الفرنسية ودخل أفراد الأمن المنزل من أجل التحقيق#مش_هعيش— CAROLE SAMAHA?? (@CAROLE_SAMAHA) February 29, 2020
Lyrics @AmirTeima
Music: @islam
Directed by @JadShwery
Produced by @anghami pic.twitter.com/oE2Nv55Mel
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