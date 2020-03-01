اللواء سمير فرج: شائعات وفاة المشير طنطاوي لن تمر مرور الكرام

01 مارس 2020 - 10:32 ص

استنكر اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، الشائعات التي ترددت بشأن وفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يعرض على فضائية "أون أي": "يجب أن تكون هناك جهات مسئولة في الدولة لمحاسبة هؤلاء، لأن هناك مواقع نشرت ذلك ويجب ألا يمر هذا الموضوع مرور الكرام".

وتابع: "هناك عرفان كبير جد من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه المشير طنطاوي، لأنه أثناء تولي المشير طنطاوي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، رشحه المشير لكي يتولى (السيسي) حقيبة وزارة الدفاع من بعده، بالإضافة لكون "طنطاوي" معلمًا لكل ضباط القوات المسلحة.

وأكمل: "المشير طنطاوي وقت أن كان وزيرًا للدفاع كان الرئيس السيسي أحد ضباط هيئة القيادة فرع المعلومات، أي تقريبًا يوميًا يلتقي المشير".