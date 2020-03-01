» برقصها مع تامر حسني.. روبي تشعل مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة روبي، وهي ترقص برفقة الفنان تامر حسني، في حفل زفاف ابنة المعلق الرياضي مدحت شلبي، والمطربة شيرين وجدي.

وظهرت روبي، في الفيديو المتداول مع الفنان تامر حسني، خلال حفل زفاف نهلة مدحت شلبي، الذي أقيم أول أمس الجمعة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وظهرت روبي في الفيديو ترقص على نغمات أغنية "كل اللي فات" لـ تامر حسني، الذي قام بالتفاعل معها ومع الحضور على نغمات الأغنية طوال فقرات الحفل.

وأشعلت الفنانة روبي حفل زفاف ابنة المطربة شيرين وجدي ومدحت شلبي على عمر حسنى، فى حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، فى حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ورجال الإعلام.

وحرصت روبي على الرقص والغناء على أنغام أغنيتها الشهيرة "بيداري كده" التي تفاعل معها الحضور.

كما شارك الفنان تامر حسنى في إحياء الفرح الذى شهد غناء نجم المهرجانات حسن شاكوش بالرغم من قرار إيقافه عن الغناء.

وحرصت المطربة شيرين وجدي، على أداء أغنيتها الشهيرة "لو بينا إيه".