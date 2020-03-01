كفر الشيخ.. تريند يحتل تويتر بـ"عمارة" و"كورونا"

01 مارس 2020 - 11:14 ص

احتل "كفر الشيخ" التريند علي تويتر اليوم، إلا أن سبب التريند تباين ما بين تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة في مركز قلين، وبين شائعات عن انتشار فيروس "كورونا".

وبالرغم من تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان بأن مصر خالية من الفيروس حتى الآن أن "كورونا" احتلت كفر الشيخ على "تويتر".

وعلق بعض المتابعين على هذه الشائعات، حيث قال السيد سلامة: "يعني أنت سايب مصر كلها وجاي كفر الشيخ".

كما شيعت جنازة الداعية الإسلامي محمد عمارة عضو هيئة كبار العلماء الذي توفي مساء الجمعة عن عمر يناهز 89 عام ودفن في قرية صروة بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ.





كورونا ف كفر الشيخ !!

ووصلت ازاي هناك ???? — ‏ ‏?1886-1907? (@mhmdmido22) March 1, 2020