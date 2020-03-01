  • الأحد 01 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

تطورات صادمة بأزمة سد النهضة

الإعلامي محمد الباز

إعلامي عن انتشار فيروس كورونا: الإخوان السبب

محمد رمضان

محمد رمضان يتسبب في أزمة جديدة..هذه التفاصيل

جودة: هذه الأزمة لن تحل إلا بـ " الجنزوري"

جودة: هذه الأزمة لن تحل إلا بـ " الجنزوري"

تيار الاستقلال يكرم المشير طنطاوي لـ"حمايته 25 يناير"

اللواء سمير فرج: شائعات وفاة المشير طنطاوي لن تمر مرور الكرام

فندق المصابين بـ" كورونا" في الكويت

كورونا المحظوظ.. خدمة 5 نجوم للمصابين في الكويت

مبارك

الديب يكشف مفاجأة عن أموال مبارك بعد وفاته

تحرش جماعي في السعودية

تحرش جماعي بالسعودية يثير ضجة على مواقع التواصل

عادل إمام

حقيقة إصابة عادل إمام بـ كورونا

الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

وزير الصحة : " كورونا جاي جاي"

السبت المقبل.. صناع الخير تطلق مؤتمرها السنوي تحت عنوان "نبض حياة"

الصفحة الأخيرة

صناع الخير
صناع الخير
Advertisements

متابعات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

أولى قوافل مبادرة "نبض حياة" لعلاج مرضى القلب غير القادرين

#

"صناع الخير" توزع 750 بطانية على الأسر بالبحيرة وأسوان

#

محافظ قنا: صناع الخير أعادت الحياة إلى "أشقاء النور"

#

جامعة عين شمس تكرم مؤسسة صناع الخير لجهودها في محاربة العمى

تطلق مؤسسة صناع الخير للتنمية السبت المقبل 7مارس مؤتمرها السنوى لهذا العام تحت عنوان "نبض حياة " بمشاركة عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة وعدد من الرياضيين والفنانين وبالتعاون مع شركة باير – مصر.

وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن مؤتمر المؤسسة السنوى لهذا العام يأتى وقد اقترب عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة إلى مليون مواطن غير قادر قدمت لهم المؤسسة وبالمجان تماما خدمات إنسانية متنوعة وذات جودة منها مساعدة أكثر من 620الف مواطن فى عشر محافظات مختلفة فى التحقق من إصابتهم بفيروس سى عبر مبادرة "اطمن على نفسك" لمواجهة فيروس سى ودعم أكثر من 80 الف للحصول على علاج فيروس سى بالمجان عبر العلاج على نفقه الدولة.

وأشار عبدالفتاح إلى أن مؤتمر المؤسسة السنوى لهذا العام يأتى أيضا تتويجا لنجاحات كبيرة حققتها صناع الخير فى مواجهة العمى من خلال مبادرتها عنيك فى عنينا التى تنظمها المؤسسة تحت رعاية مجلس الوزراء ونجحت حتى الأن فى توقيع الكشف على عيون 200 الف مواطن من خلال قوافل المبادرة فى القرى الأشد احتياج بمحافظات الجمهورية المختلفة وخاصة المناطق الحدودية وإجراء ما يقارب 22520 عملية جراحة عيون مختلفة تنوعت بين إزالة مياه بيضاء وزرقاء وشبكية وظفرة وصولا إلى إجراء عمليات زرع القرنية كذلك تسليم 65 الف نظارة وأكثر من 102 الف عبوة قطرات دوائية بالمجان تماما.

وأوضح عبدالفتاح أن صناع الخير وهى تستعد لأطلاق مبادرات إنسانية جديدة خلال مؤتمرها السنوى لهذا العام تفخر بإنضمام قامات طبية كبيرة كمستشار طبى لمبادراتها الجديدة ومنهم الاستاذ الدكتور هانى الناظر  المستشار الطبى لمبادرة "لمسة خير" رئيس المركز القومى للبحوث سابقا استشارى الأمراض الجلدية.

وأعلن عبدالفتاح أن المؤتمر السنوى لهذا العام سوف يتضمن الأعلان عن نجاح مبادرة "أولادنا فى عنينا" فى عمل مسح طبى شامل فى مجالات أمراض العيون والأنيميا والسكر والأمراض الجلدية والتوعية الصحية الشاملة لما يزيد عن 35 الف طالب بمدارس محافظات الفيوم والقاهرة وجنوب سيناء وسوهاج وتقديم خدمات صرف العلاج وتسليم النظارات وإجراء العمليات الجراحية لمن ثبت احتياجه من هؤلاء الطلاب لهذه الخدمات وبالمجان تماما بالتعاون مع المصرف المتحد وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والسادة محافظى المحافظات التى اجريت فيها قوافل المبادرة.

وأضاف عبدالفتاح أن المؤسسة وهى تستقبل عام جديد من انشطتها الخيرية بتنظيم مؤتمرها السنوى تحت عنوان نبض حياه تستكمل ما بداته فى مبادرتها قرى الأمل لتنمية القرى الأشد احتياج وتقديم المشروعات التنموية الصغيرة ودعم الفتيات اليتيمات غير القادرات المقبلات على الزواج من خلال مبادرة فرحة كذلك تقديم المساعدات الإنسانية الموسمية وكان اّخرها توزيع بطاطين الشتاء على غير القادرين فى عدد من المحافظات


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فعل صادم يقوم به الفنانات داخل الوسط الفنى
» الأرصاد: احذروا من الــ72 ساعة المقبلة
» برقصها مع تامر حسني.. روبي تشعل مواقع التواصل
» بسبب كورونا.. تصرف غريب من جورج وسوف في عزاء والدته
» عمرو دياب يداعب عزيز الشافعى بسبب الزمالك
» بيراميدز ضيفًا ثقيلا على "زناكو" الزامبى
» بعثة الأهلى تطير لجنوب أفريقيا استعدادًا لـ"صن داونز"
» رضا عبد العال: هذا هو النجم الحقيقي للأهلي في مباراة صن داونز
» فنانة شهيرة تنشر صورة مرعبة لوجهها: بأصوت في نص الليل من الألم
» شاهد .. تصرف صادم من محمد رمضان مع عجوز حاول تقبيل يده
» حقيقة تعدي جماهير الترجي على حكم مباراة الزمالك

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية