» الأرصاد: احذروا من الــ72 ساعة المقبلة

01 مارس 2020 - 11:22 ص

حذر الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد منذ الأسبوع الماضي التى تستمر لمدة 72 ساعة المقبلة، قائلاً: "احذروا من الـ72 ساعة المقبل".

وتوقع "عطا" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، سقوط الأمطار على المناطق السواحل الشمالية والغربية التى تمتد إلى الوجه البحرى وشمال الصعيد وصولًا إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة على بعض المناطق.

وتابع: "يوجد نشاط ملحوظ للرياح على سلاسل جبال البحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ والسواحل الشمالية الغربية، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية فى البحرين الأبيض والأحمر وترتفع الأمواج نحو3 أمتار".