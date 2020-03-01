تطورات صادمة بأزمة سد النهضة

01 مارس 2020 - 11:32 ص





أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه للمرة الأولى منذ 9 سنوات ترد إثيوبيا بعدوانية واضحة خلال مفاوضات سد النهضة، قائلاً: "إثيوبيا لا تريد التفاوض وترد بشكل عدواني".

وأضاف "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية"، المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، وزارة الخزانة الأمريكية كان لديها موقف حازم وصارم مع إثيوبيا بعد رفضها الإمضاء على الاتفاق الثلاثي، وشددت علي أنه لا يجوز أن يتم ملء السد من دون التوقيع على الاتفاق.

وتابع: "مصر مضت في مسار المفاوضات بشكل محترم للغاية، خصوصًا أنه كان تم الاتفاق على 90% من البنود خلال مفاوضات سد النهضة الأخيرة".