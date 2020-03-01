» فعل صادم يقوم به الفنانات داخل الوسط الفنى

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كشفت الفنانة داليا البحيري، أسرارًا صادمة تنشر لأول مرة تحدث بين الفنانات بالوسط الفني، قائلةً: "يوجد بعض الفنانات يعرفن داخل الوسط الفني بأنهن يخطفن الأدوار من زملائهن".

وأكدت "البحيري"، خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "النهار"، أنها لم تحزن على الأدوار التي ضاعت منها بسبب هؤلاء الفنانات".

وتابعت: "محدش أخد مني دور إلا ولبس في الحيط، وبعدها بقول خد الشر وراح، مكنش نصيبي، مشيرة إلى أنها واجهت صعوبة في البداية لأنها ليست ممثلة كوميدية.

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