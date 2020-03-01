  • الأحد 01 مارس 2020
  • بتوقيت مصر02:32 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بالفيديو.. رد مفاجئ من طنطاوي على طلب بإعدام الإخوان

"هنصلي الجمعة سوا".. آخر التطورات الصحية لـ"طنطاوي"

وزير التموين

"لن يضار أحد".. التموين تزف خبرا سارا للمواطنين

ريال مدريد وبرشلونة

الموعد والقنوات الناقلة لـ "كلاسيكو الأرض"

جثة

عاجل.. انتحار فتاة بمحطة مترو الدمرداش

الزمالك والترجى

ضربة موجعة لـ"الترجى" قبل مواجهة الزمالك

عبد الغني

مجدي عبد الغني: "أنا نمبر وان"

الحاج إبراهيم يثير الفتنه في الجبلاية.. وأبوريدة غضبان من الوزير

شروط جديدة لـ"الجبلاية" بشأن مباريات الدورى

نيودلهي

الهنود يتركون كورونا.. ومجازر جماعية للمسلمين بسبب الإله راما

سد النهضة

تطورات صادمة بأزمة سد النهضة

الإعلامي محمد الباز

إعلامي عن انتشار فيروس كورونا: الإخوان السبب

أحمد فلوكس يفاجئ جمهوره: "محتاج روقة بتاعت فيلم العار"

الصفحة الأخيرة

أحمد فلوكس وهنا شيحة
أحمد فلوكس وهنا شيحة
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

بعد هنا شيحة..أحمد فلوكس يعلن ارتباطه

#

أحمد السقا يعلق على فيلم «الفلوس» لتامر حسني

#

هنا شيحة تكشف السبب الحقيقي لانفصالها عن أحمد فلوكس

#

أحمد فلوكس يحذر من التطاول على هنا شيحة

انستجرام

روقة

أحمد فلوكس

فاجأ الفنان أحمد فلوكس، متابعيه، عبر حسابه على إنستجرام، بتعليق ساخر على أزمته الصحية، حيث قال: "محدش يعرف روقة بتاعت فيلم العار؟".

ونشر أحمد فلوكس أحد منشوراته على "فيس بوك"، عبر حسابه على إنستجرام: "محدش يعرف روقة بتاعت فيلم العار؟".

وأضاف أحمد فلوكس: "ألاقى زيها فين, الدكتور وصفها ليا".

وقال أحمد فلوكس عن مرضه من خلال حسابه الشخصى على "فيس بوك": "بشكر كل اللي سأل عني واللي جالي للمستشفى واللي تواصل مع أهلي الحمد لله على كل حال، أنا ضغطي علي مرة واحدة لقيت نفسي مش قادر أتنفس وأخدوني المستشفى والحمد لله طلع ده من ضغط الشغل وإرهاق شديد من اللي بنشوفه في الدنيا ديه، ربنا يخليكو ليا ويحميكم جميعًا".


View this post on Instagram

حد يعرف ؟؟؟؟؟

A post shared by Ahmed Falawkas (@ahmedfalawks_official) on

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر وغبور
» "صوتك نشاز" تصدم هاني شنودة
» الموعد والقنوات الناقلة لـ "كلاسيكو الأرض"
» فنان شهير يوجه رسالة مؤثرة لـ عمرو دياب
» إيهاب جلال مديرًا فنيًا لـ "المقاصة"
» موسى عن إخفاء الحالات المصابة بكورونا: دي أرواح ناس
» أحمد فلوكس يفاجئ جمهوره: "محتاج روقة بتاعت فيلم العار"
» خبير تنمية: الثروة العقارية في مصر100 تريليون ولا يتم الاستفادة منها
» كفر الشيخ.. تريند يحتل تويتر بـ"عمارة" و"كورونا"
» فعل صادم يقوم به الفنانات داخل الوسط الفنى
» الأرصاد: احذروا من الــ72 ساعة المقبلة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:26

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:58

  • عشاء

    19:28

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية