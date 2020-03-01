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إيهاب جلال مديرًا فنيًا لـ "المقاصة"

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ايهاب جلال
ايهاب جلال
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عمرو دياب

نادر حمدي

توصلت إدارة نادى مصر للمقاصة، لاتفاق نهائى بشأن تعيين إيهاب جلال مديرًا فنيًا للفريق بدلاً من النيجيري إيمانويل أمونيكى.

وجاء ذلك بعد تراجع نتائج المقاصة الفترة الأخيرة، وخروجه المبكر من دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عقب الخسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد، فضلاً عن احتلال الفريق الفيومي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة.

وكان إيهاب جلال رحل عن تدريب المصري مؤخرًا، بسبب تراجع نتائج الفريق البورسعيدي، وتولى المهمة بدلا منه طارق العشري.

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