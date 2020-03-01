» فنان شهير يوجه رسالة مؤثرة لـ عمرو دياب

علا خطاب
وجه الفنان نادر حمدي، عبر حسابه على "إنستجرام"، رسالة مؤثرة لهضبة عمرو دياب، وذلك بسبب طرحه ألبومه الأخيرة ونجاح أغنياته.
ونشر نادر حمدي صورة له مع عمرو دياب، قائلاً: "أنا لما بشوف الراجل ده بشوفه بشكل تاني غيركم كلكم أنا آسف طبعًا بس بجد بشوفه أسطورة حيه فيها مستقبل وحاضر وتاريخ ماشي على الأرض".
وأضاف نادر حمدى: "ولسه بيمدنا بعطائه اللي أنا ماشفتش زيه في مطرب آخر عشان كده بقّدر كل خطوة وكل طلب بيطلبه مني لما بنشتغل مع بعض".
وأوضح نادر حمدى: "لو شايفين الصورة هتلاقوني "متشعلق" فيه مش حاضنه عشان ده إحساسي ناحية الأغنية المصرية وهو ممثلها".
وأشار نادر حمدى من خلال تعليقه "لو الراجل ده مش بيتعب عشان ينجح بالشكل ده كان زماننا مابنسمعش غير اللي بنسمعه اليومين دول مع احترامي لكل أنواع الفن بس إحنا بنسعى للتحضر و لتحسين الذوق العام وربنا يقدرنا جميعًا.
يذكر أن الهضبة عمرو دياب أحيا أمس حفلا جماهيريا ضخما بمركز المنارة بالتجمع الخامس احتفالا بألبومه الجديد "سهران ".
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?? انا لما بشوف الراجل ده بشوفه بشكل تاني غيركم كلكم انا اسف طبعا بس بجد بشوفه اسطورة حيه فيها مستقبل و حاضر و تاريخ ماشي على الارض و لسه بيمدنا بعطائه اللي انا ماشفتش زيه في مطرب آخر عشان كده بقّدر كل خطوة و كل طلب بيطلبه مني لما بنشتغل مع بعض لو شايفين الصوره هتلاقوني "متشعلق" فيه مش حاضنه عشان ده احساسي ناحية الاغنية المصريه و هو ممثلها لو الراجل ده مش بيتعب عشان ينجح بالشكل ده كان زماننا مابنسمعش غير اللي بنسمعه اليومين دول مع احترامي لكل انواع الفن بس احنا بنسعى للتحضر و لتحسين الذوق العام و ربنا يقدرنا جميعاً عمرو دياب : انا قولت اللي ماحدش قاله و عملت اللي ماحدش عمله #حقيقة #عمرو_دياب
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