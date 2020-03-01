"لن يضار أحد".. التموين تزف خبرا سارا للمواطنين

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أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أنه لن يضار أي مواطن لم يسجل رقم هاتفه على قاعدة بيانات منظومة التموين، وصرف المقررات التموينية مستمر، ولكن يفضل أن يسجل رقم هاتفه.

وعن مشروع جمعيتي قال كمال: "المشروع بدأ منذ 2016، ووصل عدد المنافذ حتى الآن إلى 4500 منفذ، لافتًا إلى أن المرحلة الثالثة منقسمة إلى 3 مراحل، وتم تشغيل 300 منفذ ضمن القسم الأول للمرحلة".

وأضاف "كمال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، بأنه جارٍ فرز طلبات القسم الثاني والثالث للمرحلة الثالثة على مستوى المحافظات، منوهًا بأنهم يستهدفون أن يصل عدد المستهدفين إلى 6 آلاف منفذ بنهاية 2020.

وتابع: "الهدف من مشروع جمعيتي توفير فرص عمل للشباب، وإتاحة السلع للمواطنين، مؤكدًا أن المشروع عليه إقبال كبير، لافتًا إلى أن وزير التموين وجه بدراسة طرح المرحلة الرابعة وطرحه في القرى الأكثر احتياجًا".

ولفت إلى أن هناك عدة شروط يجب أن تنطبق على من يريد التقدم للانضمام لمنظومة جمعيتي، منها أن يكون عمره ما بين 21 حتى 45 عامًا، حاصل على مؤهل متوسط لأعلى، لديه محل مساحته لا تقل عن 30 مترًا، تمليك، أو إيجار لمدة لا تقل عن 5 سنوات.


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