» الموعد والقنوات الناقلة لـ "كلاسيكو الأرض"

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يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة من العيار الثقيل، فى العاشرة مساء اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ 16لمسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى الريال بقيادة زين الدين زيدان لمصالحة جماهيره الغاضبة، بتحقيق الفوز فى المباراة بعد النتائج السيئة الفترة الأخيرة، وفقدان صدارة الليجا.

وخسر ريال مدريد أمام ليفانتي بهدف دون رد، في الجولة الماضية بالدوري الإسباني، وأمام مانشستر سيتي، بدوري أبطال أوروبا.

في المقابل يطمح فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي في خطف الثلاث نقاط من ريال مدريد، وتوسيع الفارق مع الميرنجي إلى  5 نقاط.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

ومن المقرر أن ينقل كلاسيكو الأرض على 17 قناة عالمية، منها قناتان عربيتان فقط، وهما قناتا "بي إن سبورت 1، 3" المشفرتان.

القنوات الناقلة:

beIN Sports HD 1

beIN Sports HD 3

Match Football 1

Setanta Sports Euro Asia

Sport Klub 1 HD Slovenija

Smart Spor 1

beIN Sports HD 11 EN

beIN Sports HD 14 FR

beIN Sports FR HD 1

Futbol 2 HD

CBC SPORT HD

Varzish Sport HD

LaLiga TV Bar

Movistar LaLiga HD

beIN Sports 4K

Spiler 2 TV

Turkmenistan Sport HD


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