"هنصلي الجمعة سوا".. آخر التطورات الصحية لـ"طنطاوي"

01 مارس 2020 - 01:51 م

كشف اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، عن آخر التطورات الصحية للمشير محمد حسين طنطاوي، عقب انتشار شائعة وفاته، قائلاً: "المشير بصحة جيدة، ولا صحة لما تردد عن وفاته، وتواصلت معه شخصيًا واتفقنا على أداء صلاة الجمعة المقبلة معًا".

وأضاف "فرج"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن طنطاوي لم يحضر جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بسبب إصابته بخشونة في الركبة.

وتابع: "الخشونة بتعمل صعوبة في الحركة ومحضرش حتى لا يظهر شيئا في حركته، خاصة أنه كان شخصًا رياضيًا، معقبا: "العلاقة بين طنطاوي ومبارك كانت جيدة للغاية، كاشفا عن أن طنطاوي توجه لزيارة مبارك قبل أن يتجه إلى الحج منذ 3 سنوات، لافتا إلى أن طنطاوي اتصل بأسرة مبارك لتقديم واجب العزاء لهم".