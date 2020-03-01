» القباج تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر وغبور

01 مارس 2020 - 02:04 م

تشهد الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين البنك ومؤسسة غبور للتنمية بحضور وذلك بمقر المؤسسة بأبو رواش.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار سعي بنك ناصر إلى تعزيز أطر التعاون بين البنك والمؤسسة والدور المجتمعي الذي يقوم به البنك للوصول بخدماته إلى كل فئات المجتمع من خلال توقيع بروتوكول مع أكاديمية غبور لدعم وتمويل التعليم الفني وتقديم تمويل لسداد مصروفات التعليم المهني بالإضافة إلى توقيع بروتوكول آخر لتوفير برامج تدريبية وتوفير فرص عمل في إحدى شركات أو المصانع ومراكز الخدمة التابعة لمؤسسة غبور .



