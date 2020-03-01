» ما حكم إقامة العزاء ثلاثة أيام.. الإفتاء تجيب

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ورد سؤال لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول حكم إقامة العزاء ثلاثة أيام، مع اجتماع المواطنين لسماع تلاوة القرآن الكريم؟.

وأجابت الدار: يستحب تعزية أهل الميت، لأنهم يكونون في أمسِّ الحاجة إلى من يخفف عنهم ويواسيهم بالقول، وبإعداد الطعام لهم، وبالمال إذا كانوا في حاجة إلى ذلك؛ لانشغالهم وإرهاقهم بمصابهم وتجهيزاته.

وأضافت أن إقامةُ المآتم والسرادقات لقبول العزاء من العادات التي جرى بها العُرف بما لا يخالف الشرع الشريف، بل هي في حقيقتها وسيلة تساعد على تنفيذ الأمر الشرعي بتعزية المصاب.


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