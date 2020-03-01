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الفنانة منة عرفة

بالصورة.. نقل "منة عرفة" للمستشفى الجوي في حالة خطرة

بالصورة.. نقل "منة عرفة" للمستشفى الجوي في حالة خطرة

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الفنانة منة عرفة
الفنانة منة عرفة
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محمد فضل

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مستشفى

مرض

منة عرفة

فنانة

أصيبت الفنانة الشابة منة عرفة بحالة إعياء شديدة، تم نقلها على إثرها إلى المستشفى الجوي التخصصي بالتجمع الخامس.

ونشر أحد مرافقيها على حسابها عبر تطبيق "استوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها وهي نائمة على سرير المرض، مشيرًا إلى أنها مريضة وداخل المستشفى الجوي.

ولم يكشف ناشر الصورة، على حساب "منة عرفة"، تفاصيل حالتها الصحية،

كانت منة عرفة أثارت جدلا الفترة الماضية بسبب ظهورها المستمر مع اليوتيوبر علي غزلان، والحديث عن خطبتهما، مع استمرار نشر صورهما سويا.

يذكر أن الفنان حمادة هلال شوق جمهوره لعمل يجمعه بمنة عرفة وعلي غزلان ونشر صورة جمعتهما، وكتب معلقا عليها: ‏‏"يا ترى أنا والفار السندق اللي أكل البندق مجهزين لكم إيه"؟.


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