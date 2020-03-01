01 مارس 2020 - 05:07 م

كشفت وسائل إعلام يمنية، تفاصيل تزويد إيران الميليشيات الحوثية بالأسلحة، وذلك من خلال 36 مؤسسة إيرانية، تتحايل على تلك القرارات للعمل على دعم الحوثيين وتحويل الأموال من أجل استمرار الحرب.

وكشف "أخبار نت" اليمني بالوثائق أن تلك الجمعيات الإيرانية المتواجدة في لندن تتولي عملية تمويل وتزويد الحوثيين بالأموال الإيرانية مستغلة تواجدها في بريطانيا لتكون محطة خلفية لإيصال الدعم والتمويل الإيراني للحوثيين ومن بينها وأبرزها، رابطة أهل البيت الإسلامية العالمية التي يرأسها المدعو محمد الموسوي إيراني الجنسية.

وأوضحت المصادر، أن الجمعيات الشيعية الإيرانية المدعومة من طهران، تستغل تواجدها في لندن، وتتحايل على القرارات الدولية، من باب إنساني، وتحت بند المساعدات الغذائية للمتضررين من الحرب، وحولت نحو 40 مليون دولار إلى الحوثيين.

وأكدت المصادر أن تلك الجمعيات رصدت مساعدات غذائية لأسر الجرحى والقتلى الحوثيين، بمعدل 150 دولارًا للفرد شهريًا؛ إلا أن المبلغ الحقيقي الذي يصله 20 ألف ريال يمني أي ما يعادل 33 دولارًا فقط، بينما يذهب بقية المبلغ إلى جيوب وحسابات القيادات الحوثية.

وقالت مصادر من داخل الجماعة الحوثية (ترفض الإفصاح عن نفسها خوفا من القتل)، أن الميليشيا الحوثية، عينت شخصيات من آل الوشلي والشامي، للإشراف على تلك الأموال وتوزيعها بعد استقطاع المبالغ المالية الخاصة بالقيادات الحوثية، وإيصال المبلغ (33 دولارا) إلى أسر مختارة بانحياز تام حسب ماتوضح الصور الموثقة لعملية توزيع المساعدات من تلك المنظمات والمؤسسات الشيعية ابرزها رابطة آل البيت.

تلك الأعمال التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات الإيرانية، تستغل بند الجانب الإنساني لتغطي على تحايلها ضد السلطات البريطانية، لدعم الإرهاب الإيراني في المنطقة، بطرق مختلفة سواء في الجانب المالي، أو إبرام الصفقات مع مهربين أسلحة لإيصالها مع الحوثيين، وهو ما يعني ممارسات طهران انتهاكاتها للقرارات الدولية لتقويض السلام في اليمن.

وفيما يلي كشف بقائمة المنظمات والمؤسسات الشيعية المتورطة في دعم وتمويل جماعة الحوثيين في اليمن بتمويل إيراني والتي تستخدم ايضا كوسيط لشراء الأسلحة للحوثيين عبر تحويلات بنكية مختلفة وهي كالتالي.

1- رابطة أهل البيت (عليهم السلام) الإسلامية العالمية

2- مؤسسة الفكر الجديد Innovative Minds

3- مؤسسة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام) Imam Hassan Mujtaba Foundation

4- مركز الامام الرضا (عليه السلام) ليفربول Imam Alredha (AS) Centre in Liverpool

5- مؤسسة الزهراء (عليها السلام) Al-Zahra Foundation Community Centre Nottingham

6- مركز اهل البيت الثقافي

7- مركز ادارة معاريف الاسلام

8- مركز الإمام علي عليه السلام

9- حسينية الشيعة الاثناعشرية Ahle Shia Ithna Asheri Hosseinieh

10- مؤسسة الامام الخوئي الخيرية Al-Khoei Foundation

11- مركز الامام الحسن (عليه السلام) Imam Al-Hassan Association

12- مركز الزهراء عليها السلام Al Zahra Centre

13- مؤسسة الامام الباقر (عليه السلام) لنشر علوم اهل البيت (عليهم السلام)

14- مؤسسة دار الإسلام Dar Al-Islam Foundation

15- مركز أهل البيت الثقافي Ahlulbayt Cultural Centre

16- مؤسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث Alulbayt (AS) Foundation

17- مركز الامام الخوئي الاسلامي في سوانزي Imam Khoei Islamic Center Swansea

18- حسينية الرسول الاعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) Hussainiat Al Rasool Aladham

19- مؤسسة المسلم K. S. I Muslim Community

20- المجلس العالمي لشؤون الامامية World Council For Imamiah Affairs

21- دائرة المعارف الحسينية Hussaini Centre for Research

22- معهد التعليم الاسلامي Institute of Islamic Studies

23- International Islamic Link

24- مؤسسة الحجة (عجل الله فرجه)

25- مركز الحيدري الإسلامي AL Hydery Islamic Center

26- المركز الإسلامي في لندن (Islamic Centre of England-London (ICEL

27- الإسلام المبسط المباشر The Islamic Digest On Line

28- الجمعية العالمية الإسلامية Islamic Universal Association

29- Sakina Trust

30- الإتحادية العالمية لأهل البيت (عليهم السلام)

31- مؤسسة الإمام علي عليه السلام Imam Ali (a.s) Founation

32- مؤسسة رفاه العراقيين IRAQI WELFARE ASSOUATION

33- الفدرالية العالمية لجاليات الخوجة الإثني عشرية World Federation of KSIMC

34- جماعة التعليم الإسلامي (دار التبليغ) Islamic Education Board IEB

35- مجمع الإمام صاحب الزمان (عجل الله فرجه الشريف) Mehfil-e-Imame Zamana

36- جمعية الملة الواحدة One Nation Society