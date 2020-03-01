1545جنديًا لتأمين الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة

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الرياضة

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
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أشارت تقارير صحفية، إلى وجود إجراءات أمنية مشددة في محيط ملعب "سانتياجو برنابيو" قبل الكلاسيكو الذى سيجمع ريال مدريد ضد برشلونة في العاشرة مساء اليوم،الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإسباني.

ذكرت صحيفة "ماركا"الإسبانية، إن الجهات الأمنية ستدفع بـ 1545 جنديًا لتأمين الكلاسيكو، بواقع 250 من أفراد الشرطة الوطنية، 90 من الشرطة المحلية، 1075 من أهالي مدريد، 70 من فرقة سامور و60 من الصليب الأحمر، حيث تُعتبر هذه المباراة عالية الخطورة، لذا سيتم تعزيز الأمن حول ملعب سانتياجو بيرنابيو.

أضافت، إن وفد الحكومة الإسبانية سيقوم بتنسيق الجوانب الأمنية، ويتوقعون حضور 78.000 ألف متفرج في هذه المباراة، من بينهم 600 مُشجع لبرشلونة، والذين تم توصيتهم بالذهاب إلى الملعب مبكرًا تجنبًا لأي مشاكل أو أحداث شغب مع جماهير الريال.

ويتفوق برشلونة على ريال مدريد في جدول ترتيب الدوري الإسبانى ويتصدر حاليا برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن الملكى.

وستخضع المباراة لإجراءات طبية مشددة خوفا من فيروس كورونا المنتشر مؤخرًا كما تلقى لاعبو برشلونة حديثًا عن الوقاية من الفيروس عبر أنتوني تريلا، رئيس قسم الطب الوقائي وعلم الأوبئة في مستشفى كلينيك في مقر التدريبات قبل المران الأخير للكلاسيكو، كما أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا أن هناك مقترحا لاستكمال باقى المباريات بدون جماهير.

وتبدو كل الاحتمالات مفتوحة في مباراة اليوم لخطف صدارة جدول ترتيب الدوري الإسبانى وهو ما أكده قائد الملكى سيرجيو راموس في حوار مع الموقع الرسمي لناديه بقوله: "الكلاسيكو ليس كأى مباراة على الرغم من أن هناك ثلاث نقاط على المحك، ستحدد متصدر الترتيب إلا أن الفوز على برشلونة يشكل مصدر سعادة بصرف النظر عن البطولة أو الملعب أو ظروف اللقاء، ويعطينا شعورا إيجابيا على الصعيد المعنوي".

وعن أهمية اللقاء قال راموس: "ستكون مباراة صعبة، بسبب المرحلة في الموسم وبسبب فارق النقاط الضئيل بين الفريقين. قد تكون مباراة حاسمة أو لا، يعتمد ذلك على النتيجة، ولكن أعتقد أن مشوار الليجا ما زال طويلاً. هناك أمور كثيرة وقد يحصل أي شيء. بالنسبة لنا سيكون من المهم تحقيق الفوز في الديار، أمام جمهورنا، وهذا يعني أن الفوز حافز إضافي كبير بالنسبة لنا وسيمنحنا السعادة. نحن أقوى مع مشجعينا وعلينا استغلال ذلك. آمل أن نتمكن من تحقيق الفوز في ملعبنا".

ويغيب عن الملكى نجمه البلجيكي إيدين هازارد وماركو أسينسيو للإصابة ومن المتوقع أن يدخل زين الدين زيدان مباراة اليوم بتشكيل يضم: تيبو كورتوا؛ فيرلاند ميندي، سيرخيو راموس، رافائيل فاران، داني كارفخال؛ لوكا مودريتش، توني كروس، كاسيميرو، فيدريكو فالفيردي؛ كريم بنزيما، فينيسوس جونيور.

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