» الكونفدرالية.. بيراميدز يقسو على زاناكو بثلاثية

01 مارس 2020 - 05:18 م

فاز فريق بيراميدز على مضيفه زاناكو في لوساكا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ووضع الفريق قدما في نصف نهائي المسابقة القارية قبل خوض لقاء الإياب في مصر يوم الأحد المقبل.

وبات هذا الفوز هو السابع على التوالي الذي يحققه بيراميدز خارج ملعبه في البطولة الإفريقية، وهو ما يتحقق لأول مرة في تاريخ الأندية المصرية.

ملخص المباراة:

شهدت الربع ساعة الأولى سيطرة من جانب الضيوف وسط محاولات مستمرة على مرمى الفريق الزامبي من أجل افتتاح التسجيل.

أحرز بيراميدز الهدف الأول في المباراة عن طريق علي جبر، بعدما نفذ عبدالله السعيد ركلة ركنية متقنة ليحولها مدافع بيراميدز بضربة رأسية داخل شباك زاناكو في الدقيقة الـ18 من عمر المباراة.

وسجل محمد فاروق الهدف الثاني لبيراميدز بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس مرمى زاناكو بعد انفراد عبدالله السعيد به، لتأتي الكرة إلى فاروق ويسجلها بقدمه في الشباك الخالية بالدقيقة الـ24.

وكاد عبدالله السعيد أن يسجل بنفسه الهدف الثالث في الدقيقة الـ31، بعدما راوغ مدافع زاناكو بمهارة عالية ليسددها نحو المرمى من فوق الحارس، لكن الكرة ارتطمت بالعارضة الأفقية ولم ينجح تراوري في متابعتها داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ65، كان بيراميدز قريبا من إضافة الهدف الثالث بعدما انطلق محمد فاروق بسرعته نحو مرمى أصحاب الأرض ليسدد الكرة أرضية قوية، لكن حارس زاناكو نجح في التصدي لها ببراعة.

ونجح عبدالله السعيد في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة الـ68 من ضربة جزاء، حيث سدد الكرة قوية في الزاوية اليمنى لحارس زاناكو.

تشكيل بيراميدز: مهدي سليمان - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إيريك تراوري - محمد فاروق.

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - إسلام عيسى - جون أنطوي - دودو الجباس - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون.