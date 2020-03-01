القوات المسلحة تقدم دعمًا للمتضررين من الفيضانات بجنوب السودان

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الرئيس السيسي

أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى،بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتقديم الدعم لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول بجمهورية جنوب السودان، أوامره بشحن مساعدات الإغاثة المقدمة من وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى جمهورية جنوب السودان.

وتتمثل المساعدات المقدمة فى أدوية ومستلزمات طبية لمساعدة الأشقاء فى جمهورية جنوب السودان فى أعمال إغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التى اجتاحت البلاد، وتم نقل المساعدات عبر الطائرات العسكرية إلى مطار جوبا بجنوب السودان.

يأتى ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية لمصر تجاه الاشقاء الأفارقة وتقديم الدعم والتضامن الكامل معهم فى أوقات المحن والأزمات .



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