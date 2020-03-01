قطر تصدم حاملي الجنسية المصرية والحاصلين على الإقامة

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صدمت السلطات القطرية ، المصريين اليوم بقرار جديد، على خلفية اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد.

حيث قررت قطر منع دخول حاملي الجنسية المصرية، أو القادمين من مصر عن طريق نقاط وسيطة، بما في ذلك حاملي الإقامة في قطر، تخوفًا من انتشار الفيروس، على الرغم من عدم تفشيه في مصر، إذ تم الإعلان عن إصابة حالة لسائح غير مصري وتم شفائه، فيما يشتبه في إصابة حالتين مصريين.

وأعلنت قطر، اليوم، اكتشاف حالتين مصابين بفيروس «كورونا»، بعدما أعلنت أمس السبت تسجيل أول حالة مصابة بهذا المرض.

كما نقلت جريدة القبس الكويتية عن مصادر أمنية أن وزارة الداخلية الكويتية، أوقفت اليوم الأحد، إصدار جميع أنواع التأشيرات اللمصريين، حتى إشعار آخر.

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار الخطط الاحترازية لمواجهة «كورونا».

وأشارت إلى أنه تم حظر التأشيرات بأنواعها سواء كانت «عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول «فيز العمل».

 


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