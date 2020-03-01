3 تكليفات رئاسية عاجلة بشأن «كورونا»

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عاجل.. مصر ترفض ملء سد النهضة
قطر تصدم حاملي الجنسية المصرية والحاصلين على الإقامة
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حسن علام- متابعات
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