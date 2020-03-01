» بأمر الرئيس.. وزيرة الصحة تغادر إلى الصين

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وزيرة الصحة

السيسي

سفر

بعد ساعات من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة الدكتور هالة زايد.

أعلنت وزيرة الصحة والسكان، أنها ستغادر البلاد إلى الصين مساء اليوم الأحد، ومن المقرر أن تكشف الوزيرة عن سبب الزيارة في مؤتمر صحفي بمطار القاهرة، بعد قليل.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد؛ لمتابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس "كورونا"، وخطة وزارة الصحة الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني.

ووجه الرئيس السيسي بمواصلة رفع درجة الجاهزية بالتعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة، والقيام بحملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة، مع تشديد الرقابة الصحية وفق أعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد.


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