» مفاجأة حول إصابة رمضان صبحي

01 مارس 2020 - 06:01 م

أكد سيد عبدالحفيظ? مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى? أن رمضان صبحي? صانع ألعاب الفريق والمنتخب الأولمبي? ينفذ برنامجه التأهيلي خلال الفترة المقبلة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "رمضان ليس لديه إصابة مزمنة وهو يتدرب ولكن يشعر بآلام خلال تنفيذه البرنامج التأهيلي".

وأضاف: "تحدثت مع رمضان ولن يسافر بالخارج ومن المنتظر أن يعود للتدريبات الجماعية خلال الفترة القليلة المقبلة".