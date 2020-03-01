وزير الرياضة يتحدث انسحاب الزمالك أمام الأهلي وأزمة السوبر

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وزير الرياضة
وزير الرياضة
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أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يعمل وفقا لصلاحيات محددة ولا يمكن أن يتدخل إلا في الأوقات التي تسمح له بذلك وفقا للقانون.

وقال أشرف صبحي في تصريحاتصحفية، "قانون الرياضة الجديد يمنعني من القيام ببعض الأمور بسبب سحب بعض الصلاحيات، على سبيل المثال لا استطيع حل اتحاد كمال الأجسام".

وواصل "في بعض الأحيان، قرارات الأندية الشعبية تتأثر بالجماهير".

وأضاف "عندما يكون هناك أي أزمة في الوسط الرياضي، يتم متابعتها بشكل جيد من قبل الوزارة، ونقوم بالصبر لحين قيام كل طرف في المنظومة بدوره، قبل التدخل لحل الأمور".

وعن أزمة موعد مباراتي السوبر الأخيرة بين الأهلي والزمالك وقمة الدوري علق قائلا "مباريات لم يحدث أي تنسيق في المواعيد الخاصة بها والفترات الزمنية وبالتالي طبيعي أن يحدث مشكلة وأزمة لكن ليس هذا من اختصاص الوزارة".

وأكمل متحدثا عن أزمة قمة الدوري وواقعة انسحاب الزمالك من المباراة قائلا "أحد الأطراف وجد أن من مصلحته عدم خوض اللقاء والانسحاب للاستعداد لمباراة أخرى، هذا حقه وكل مجلس إدارة يتحمل نتيجة قراراته أمام الجمعية العمومية".

وتابع "التدخل له درجة، والوزير له صلاحيات لا يمكن أن يتخطاها، أحب أن أبرز الشكل الإيجابي لكرة القدم المصرية".

وانتقل وزير الرياضة للحديث عن السوبر المصري الأخير قائلا "الأهلي والزمالك هما كريمة الرياضة المصرية، طالبت بضرورة أن نستضيف مباريات وأحداث عالمية، وكذلك أن نورد مبارياتنا للخارج من أجل الاستفادة من شعبية الناديين".

وتحدث قائلا "مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة في السوبر كانت قوية، عندما اتفقنا مع مجلس أبوظبي كان هناك تأكيد على ضرورة موافقة الناديين واتحاد الكرة بسبب وجود الرعاة والارتباطات المختلفة".

وعن أحداث ما بعد المباراة قال "هناك لجنة تدير اتحاد الكرة حاليا، ففي 2004 خلال تواجدي باللجنة المؤقتة التي ترأسها عصام عبد المنعم، عملنا على اللوائح وأنشأنا لجنة الانضباط، وفي حالة التضرر يلجأ للتظلمات ثم المحكمة الرياضية".

واختتم "ما حدث من جماهير الأهلي والزمالك في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا كان مميزا، التزام شديد وتشجيع متواصل، لقد تدخلت وطلبت من وزير الداخلية نقل المباراتين لاستاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع، وكذلك نقل مباراة المصري للسويس".

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