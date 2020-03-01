» قبل الكلاسيكو.. قلق بين جماهير برشلونة بسبب «ميسي»

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ميسي

برشلونة

المصريون

ظهر ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسبانى والمنتخب الأرجنتيني، وكأنه يعانى من إصابة عقب وصول الفريق الكتالونى إلى فندق الإقامة فى العاصمة الإسبانية "مدريد"، من أجل خوض مواجهة ريال مدريد والمقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

وكشف فيديو وصول بعثة برشلونة الذى نشرته الصفحة الرسمية للنادى الكتالونى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، عن ظهور ميسي وكأنه يعرج ويتحسس ألم فى الفخذ الأيسر، وهو ما أثار قلق جماهير البلوجرانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خوفا من معاناة النجم الأرجنتينى من إصابة أو انزعاج فى ساقه.

ويتسلح برشلونة بنجمه ليونيل ميسى صاحب الأرقام القياسية فى الكلاسيكو رغم الغيابات التي تضرب الفريق، وأبرزها لويس سواريز وديمبيلي وسيرجي روبرتو، وسيكون البرغوث هو فرس الرهان كعادته حيث خاض 21 مباراة على ملعب ريال مدريد وخسر ستة فقط وسجل 15 هدفًا، كما يدخل الفريق برقم مميز أيضًا كونه لم يخسر في آخر 7 مباريات بالليجا ضد الريال محققا 4 انتصارات و3 تعادلات.

وكشفت تقارير صحفية كتالونية أن مارتن برايثوايت المهاجم الجديد قد يبدأ المباراة أساسيا لتعويض غياب سواريز وبعدما قدم أداءا مميزا منذ انضمامه من ليجانيس ومشاركته كبديل في الفترة الأخيرة، وسيكون التشكيل الأقرب للبلوجرانا كالتالي: تير شتيجين؛ ألبا، جيرارد بيكيه، كليمينت لينجليه، نيلسون سيميدو؛ بوسكيتس، دي يونج، آرتورو فيدال؛ ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، برايثوايت.

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