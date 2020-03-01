توتنهام يسقط أمام وولفرهامبتون بثلاثية

01 مارس 2020 - 07:16 م

حقق فريق ولفرهامبتون فوزًا مثيرًا على حساب توتنهام، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وواصل توتنهام هوتسبير نتائجه المخيبة، بعدما تلقى هزيمته الثانية على التوالي، إثر خسارته 2 -3 أمام ضيفه وولفرهامبتون.

وتجمد رصيد توتنهام عند 40 نقطة في المركز السابع، فيما ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 42 نقطة في المركز السادس.

وتقدم توتنهام بهدف حمل توقيع ستيفن بيرجوين في الدقيقة 13، لكن ماك دوهيرتي، أدرك التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 27.

وأعاد سيرج أورييه التقدم لتوتنهام، بعدما أحرز الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2 - 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث تعادل دييجو جوتا لوولفرهامبتون في الدقيقة 57، فيما تكفل المكسيكي راؤول خيمينيز بتسجيل هدف الفوز الثمين للفريق الملقب بـ(الذئاب) في الدقيقة 73.