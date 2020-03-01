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أنباء عن تخفيف عقوبة «كهربا».. واللاعب يُعلق

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«أبوتريكة» يُعلق على انتقال كهربا للأهلي

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الاهلى

كهربا

تلقي مجلس إدارة النادي الأهلي تأكيدات خلال الساعات الماضية بإلغاء عقوبة إيقاف اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا» حتى نهاية الموسم، وتقليل العقوبة لتصبح إيقاف لبضعة مباريات كما هو الحال بالنسبة لباقي اللاعبين وعلى رأسهم شيكابالا نجم الزمالك.

وسلّم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة سيديهات مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك للجنة الاستئناف، برئاسة عادل الشوربجى، ليتم النظر في التظلم المقدم من النادى الأهلى ضد عقوبة إيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم والذي سينتج عنه تخفيض عقوبة الجناح الدولي.

وعلق «كهربا»، على هذه الأنباء، بصورة جديدة له عبر انستجرام، قائلاً " ‏النية الطيبة تجلب لك الخير ‏فعلى قدر النوايا تكون العطايا ‏لذا ضع نية الخير في قلبك ‏وسيتولى الله أمرك ??".

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، كشف أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى قرر استبعاد رمضان صبحى ومحمود كهربا من لقاء العودة أمام صن داونز فى جنوب أفريقيا.

وأوضح سيد عبدالحفيظ، فى تصريحات تليفزيونية، أن السويسرى فايلر قرر اصطحاب نفس قائمة لقاء الذهاب والتى تتكون من 20 لاعبا والمقرر لها السفر غدا الى جنوب أفريقيا .

وتغادر بعثة الأهلى إلى جنوب إفريقيا غدا الأحد برئاسة محمود الخطيب استعدادا لمواجهة صن داونز فى إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم 7 مارس وتغادر البعثة القاهرة برفقة فريق صن داونز.

قرر محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، تولى رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بجنوب أفريقيا .

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