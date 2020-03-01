» «الأزهر العالمي للفتوى» يسلم جوائز "عيد الأضحى"

01 مارس 2020 - 08:02 م

أقيمت صباح اليوم بمركز الأزهر للمؤتمرات برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف احتفالية توزيع جوائز مسابقة عيد الأضحى المبارك التى قد أعلن عنها ونظمها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية في موسم الحج الماضي.

وحضر الاحتفالية الشيخ علي خليل رئيس - قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور حسن القصبي - مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية للشئون العلمية والبحوث، والدكتورة إلهام محمد شاهين - مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، والدكتور عبد الفتاح العواري - عميد كلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد الضويني مدير أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والشيخ أسامة هاشم الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وقدم الاحتفالية سعد المطعني كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

جديرٌ بالذكر أن المسابقة جمعت عددًا من الأسئلة في كتيبات دليل الحج والعمرة، ودليل المضحي، وهما من إصدارات مركز الأزهر العالمي للفتوى.

وقد بلغ عدد الفائزين في المسابقة 100فائز وفائزة من مصر أو الوافدين للدراسة في الأزهر الشريف، وقد تسلم الفائزون جوائزهم، و هي عبارة عن مجموعة كتب قيمة منها: كتاب إحياء علوم الدين، والرسالة القشيرية، والوسيلة الأدبية، وغيرها من إصدارات الأزهر الشريف.