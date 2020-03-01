» كاتبة سعودية: "ممنوع الأحضان والبوس"

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أيدت كاتبة سعودية قرار سلطات بلادها بتعليق إتمام مناسك العمرة بسبب فيروس "كورونا"، داعية إلى التوقف عن بعض الممارسات الاجتماعية التي قد تساعد في انتشار الفيروس.

ودعت الكاتبة حليمة مظفر مواطنيها، بالتوقف عن "الأحضان ودق الخشوم"، معتبرة أنها "أسوأ عاداتنا الاجتماعية غير الصحية"، لأنها تتسبب بتناقل الأمراض المعدية.

وفي مقالها "نعم لإغلاق العمرة.. وبلاش أحضان ودق خشوم"، المنشور في صحيفة "المدينة"، أكدت الصحفية تأييدها لقرار تعليق العمرة.

وقالت: "نعم لحكمة القرار السعودي بوقف استقبال رحلات العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف وعدم إصدار التأشيرات السياحية من الدول الموبوءة بإصابات فيروس كورونا الجديد، فهذا القرار بالغ الأهمية حفظا للأمن الصحي محليا ودوليا".

وأضافت: "من جانب آخر لا يمكنني إغفاله هنا، والمتمثل في أسوأ عاداتنا الاجتماعية غير الصحية، والتي من خلالها تتناقل الكثير من الأمراض المعدية خاصة الإنفلونزا والرشح، بما نقوم به خلال لقاءاتنا حتى مع من لا نعرفه معرفة وثيقة في المناسبات واللقاءات الأسبوعية وأحيانا اليومية في العمل، إذ نتبادل الأحضان و(دق الخشوم والتبويس) كنوع من الترحيب والمجاملات العاطفية".

وأشارت إلى أن "هذا النوع من المجاملات تراه على مستوى الرجال والنساء على السواء".

ولفتت إلى أنه "لا توجد في السعودية أي إصابات حتى الآن، بإذن الله وبفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة السعودية في مختلف المجالات لمنع وصوله إلى الداخل".

وأضافت: "علينا جميعا مواجهة هذا المرض المجهول بالوقاية الذاتية وأخذ الاحتياطات قدر ما نستطيع بالمحافظة على النظافة الشخصية وتصحيح عاداتنا الاجتماعية لتكون أكثر صحية والتوقف عن المجاملات الفارغة".

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