» توجيه جديد بشأن تنظيم الندوات والمحاضرات بالسعودية

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أصدر وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود، توجيهات بشأن تنظيم الندوات والمحاضرات والأسواق الخيرية.

وحددت التوجيهات تنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض والأسواق الخيرية والندوات الشعرية والحفلات الموسيقية عند عقد الدورات، حيث يتم ربط أنشطتها بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات .

وقالت مصادر إن القرار الجديد بهدف منع العشوائية في التنظيم وتطفل غير المتخصصين كون الأنشطة تفتقر لمظلة تضع الأنظمة والضوابط، بحسب صحيفة "عاجل".

واُختتم توجيه وزير الداخلية، بالتأكيد على المؤسسات والشركات السياحية التـي تعمل في مجال عقد الدورات وإقامة الرحلات، الالتزام عند عقد أي دورات أو أنشطة بمنح التصاريح من قبل هيئة تنظيم المؤتمرات والمعارض .


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