» بسبب كورونا.. بريطانيا تعلق أعمال سفارتها في إيران

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أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأحد، أن بريطانيا تجلي عائلات العاملين وكل الموظفين غير الضروريين من سفارتها في طهران، بسبب فيروس كورونا، كما قررت تعليق أعمال سفاراتها في العاصمة الإيرانية طهران مؤقتًا.

وأعلنت إيران صباح اليوم، ارتفاع عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد- 19" إلى 54 شخصا، لافتة إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 978.

جاء ذلك على لسان رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، "كيانوش جهانبور"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، حيث قال "من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تشخيص 385 إصابة جديدة".


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