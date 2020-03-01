بعد اشتباه إصابته بكورونا.. نجل عادل إمام يفجر مفاجأة:ادعوله

01 مارس 2020 - 08:58 م

بعد تصدره الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب كشف نجله رامي إمام إصابته بحالة إعياء جراء نزلة بدر عادية وليست كورونا، وهو ما أثار الجدل عن إمكانية إصابة الفنان عادل إمام بالفيروس المستجد، خرج نجله للحديث عن حقيقة نقله للعناية المركزة، مطالبًا الجمهور بالدعاء له.

وكشف المخرج رامي إمام، اليوم الأحد، حقيقة هذه الأنباء ونقل والده لإحدى المستشفيات، مؤكدًا أن كل ما يتردد شائعة، وأن والده بخير، وليس هناك ما يستدعي نقله إلى المسستشفى، كما يشاع.

كما أبدى رامي إمام تعجبه من محاولات تأويل كلامه، خلال تسلم التكريم نيابة عن والده، في افتتاح المهرجان الكاثوليكي للسينما، لدرجة أن البعض يروج لاحتجاز والده في العناية المركزة على غير الحقيقة، موضحا أنه لم يقل أكثر من أن والده مصاب بنزلة برد، وداعب الحضور حينها قائلا: ":برد مش كورونا".

وتاب رامي إمام في تصريحات صحفية :" الجميع معرض للإصابة بنزلة برد، والطبيعي في هذه الحالة أن الإنسان يجلس في منزله للراحة، ويحصل على علاج حتى يتعافى، وهو ما يحدث في حالة والدي".