الأرصاد تعلن عن توقعاتها لحالة الطقس غدًا

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حالة الطقس

الطقس

الأرصاد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، عن توقعاتها لطقس يوم غد الاثنين، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وذكرت أن هناك شبورة مائية صباحًا على بعض المناطق على شمال الصعيد، وشبورة صباحًا وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق على القاهرة الكبرى والوجه البحري، كما يتوقع الخبراء رياح معتدلة على كافة الأنحاء، باستثناء جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.4 إلى 1.8 متر، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.8 متر إلى 2.4 متر، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وتأتي درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة كما يلي:

القاهرة «11– 21»

الإسكندرية «12– 20»

قنا «10- 25»

الأقصر «10- 25»

أسوان «11 – 26».


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