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إيران.. 300 ألف فريق طبي لإجراء مسح "كورونا" في المنازل

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كورونا في إيران
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المصريون ووكالات

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ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 23 في إيران

أعلن وزير الصحة الإيراني، سعيد نمكي، الأحد، أن 300 ألف فريق طبي مستعد لإجراء مسح في المنازل بعموم البلاد، في إطار مكافحة فيروس "كورونا".
وذكر بيان صادر عن نمكي أن الـ300 ألف فريق سيبدأ بإجراء مسح طبي بالمنازل في غضون يومين، في إطار التعبئة الوطنية للتغلب على الفيروس.
ودعا البيان الإيرانيين إلى عدم تنظيم مراسم ختان أو زفاف أو مراسم مشابهة في الوقت الراهن، إلى جانب خفض عدد المشاركين في صلاة الجماعة بالمساجد قدر المستطاع.
وفي وقت سابق الأحد، أعلنت السلطات الإيرانية، ارتفاع ضحايا فيروس "كورونا"، في البلاد إلى 54 وفاة و978 إصابة.
وظهر فيروس "كورونا" في مدينة ووهان وسط الصين لأول مرة، في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر لاحقا في أكثر من 63 دولة، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.
وحتى صباح اليوم، اقترب عدد وفيات الفيروس على مستوى العالم من حاجز الـ3 آلاف، فيما باتت أعداد المصابين على أعتاب الـ87 ألفا. -

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