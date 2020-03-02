مختار نوح: نهاية الإخوان في تركيا ستكون مأساوية

02 مارس 2020 - 12:30 ص

أكد مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن 2011 كان عام نهاية الإسلام السياسى في مصر سواء الحركة السلفية المسيسة أو الإخوان.



واوضح "نوح"، خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، أن الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، تعامل بطريقة الاستثمار مع التيار السياسى الإسلامي، مضيفًا:" انكشف كل شيء عام 2011".



وتحدث عن كواليس لقائه بالراحل الدكتور أسامة الباز في مطلع التسعينيات، موضحًا: "الباز قال إنه غير مقتنع بالإسلام السياسى، كما قال لنا أنه أخبر السادات بانه سيقتل على أيدى الإخوان".

