أستاذ فيروسات: "كورونا" يستهدف هؤلاء بشكل كبير

02 مارس 2020 - 12:40 ص

أكد الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أن القرن الحالي شهد انتشار عدد من الفيروسات ابتداءً من فيروس السارس في 2003 يليه متلازمة الشرق الأوسط التنفسية يليه إنفلونزا الخنازير في 2009.



وأضاف "علي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «كورونا فيروس جديد ولم يتحور من فيروس آخر رغم وجود شبه بينه وبين السارس»، مشيرا إلى أن أصابع الاتهام تشير إلى دور الخفافيش في نقل كورونا.

