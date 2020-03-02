» والد فنانة شهيرة يثير الجدل بسبب تشابهه الشديد مع محمود الخطيب

أحمد عادل شعبان
احتفلت الفنانة ميرهان حسين بعيد ميلاد والدها ، مقدمة التهنئة له عبر حسابها بموقع "انستجرام".
ونشرت "ميرهان" صورًا مجمعة لوالدها ، وعلقت قائلة: كل سنة وأنت طيب يا بابا .. ربنا يخليك لينا يا أغلى ما لينا.
وتفاعل الكثيرون من متابعي "ميرهان" مع الصورة ، لكن التعليقات جاءت طريفة ، حيث قال أحدهم: أنا افتكرته محمد الخطيب وهو صغير.
واستغربت ميرهان من التعليق قائلة: لا دي جديدة .. هما طول عمرهم بيقولوا شبه حسام حسن ، وأنا بشوف إنه زمان شبه محمد صلاح.
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