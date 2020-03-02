» حسني مبارك ظل يؤنب "عزت العلايلي" طوال حياته على هذا الخطأ

02 مارس 2020 - 08:25 ص

مازالت أصداء وفاة الرئيس المصري الراحل مبارك تتردد في الإعلام المصري وذلك عقب أيام من رحيله.



وكشف نقيب الفنانين أشرف زكي عن موقف طريف حدث بين الفنان عزت العلايلي و الرئيس الراحل مبارك .



وقال "زكي" في تصريحات تلفزيونية: ذات مرة كنا في لقاء مع مبارك ، وفوجئنا به ينادي على عزت العلايلي ويقول له: "فاكر لما عزمتك على العشاء وأنت مجيتش" .



و رد عزت العلايلي على مبارك قائلا: مانا اعتذرتلك قبل كدا على الموقف دا ياريس .. ليرد "مبارك" : مش هنسى يا عزت.

