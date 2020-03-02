  • الإثنين 02 مارس 2020
  • بتوقيت مصر09:40 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
وزارة التربية والتعليم

إخلاء المدارس بجميع أنحاء الجمهورية في الفترة من 7 إلى 19 مارس

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

فريق الزمالك

كريستال بالاس الإنجليزي يطلب ضم نجم الزمالك

فايلر

إعلامي بقناة الأهلي: فايلر شعر أن "كهربا" يقتله .. ولهذا استبعده

مرسي

نوح: أنا مبعملش دعاية لـ"مرسي" .. لكن هذا ما فعله في أواخر أيامه

أرشيفية

كشف هوية المصاب الجديد بـ"كورونا" .. والصحة تتخذ قرارا جديدا بشأنه

الحجر الصحي

وزارة الصحة تعلن عن اكتشاف مصاب جديد بفيروس كورونا في مصر

كورونا

أستاذ فيروسات: "كورونا" يستهدف هؤلاء بشكل كبير

مختار نوح

مختار نوح: نهاية الإخوان في تركيا ستكون مأساوية

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

رئيس شعبة الأدوية يكشف: هل كورونا جزء من حرب بيولوجية؟

حسني مبارك ظل يؤنب "عزت العلايلي" طوال حياته على هذا الخطأ

الصفحة الأخيرة

مبارك وعزت العلايلي
مبارك وعزت العلايلي
Advertisements

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. مفاجأة في وصية "حسني مبارك"

#

هذا ما قاله رئيس الزمالك عن علاء وجمال مبارك

#

ماذا حدث لـ"مبارك"؟.. "علاء" وابنه يثيران الجدل حوله

#

علاء مبارك: والدي بخير .. الحمد لله

مبارك

عزت العلايلي

مازالت أصداء وفاة الرئيس المصري الراحل مبارك تتردد في الإعلام المصري وذلك عقب أيام من رحيله.

وكشف نقيب الفنانين أشرف زكي عن موقف طريف حدث بين الفنان عزت العلايلي و الرئيس الراحل مبارك .

وقال "زكي" في تصريحات تلفزيونية: ذات مرة كنا في لقاء مع مبارك ، وفوجئنا به ينادي على عزت العلايلي ويقول له: "فاكر لما عزمتك على العشاء وأنت مجيتش" .

و رد عزت العلايلي على مبارك قائلا: مانا اعتذرتلك قبل كدا على الموقف دا ياريس .. ليرد "مبارك" : مش هنسى يا عزت.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

شاه إيران ومصر.. من الحب إلى القبر

فراج إسماعيل

وصاحت الديار كلها باكية..(قولوا لعين الشمس)

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إخلاء المدارس بجميع أنحاء الجمهورية في الفترة من 7 إلى 19 مارس
» معجب يتجاوز حدوده مع "ليلى علوي" .. وهكذا لقنته درسًا أمام الجميع
» حسني مبارك ظل يؤنب "عزت العلايلي" طوال حياته على هذا الخطأ
» ليلى علوي تعترف أنها أصبحت جدة .. وحفيدتها ابنة فنان شهير
» والد فنانة شهيرة يثير الجدل بسبب تشابهه الشديد مع محمود الخطيب
» داليا البحيري: عادل إمام أحرجني بهذه الكلمة قبل أن يحملني على كتفه
» وزير الصحة الأسبق يطالب بهذا الأمر الهام بشأن "كورونا"
» ريال مدريد يهزم برشلونة في "الكلاسيكو" وينتزع الصدارة
» إيران.. 300 ألف فريق طبي لإجراء مسح "كورونا" في المنازل
» ضبط أشهر متحولة جنسيًا في مصر متلبسة مع خليجي
» "كورونا" الأحد: 63 دولة.. 87 ألف إصابة.. 2980 وفاة حول العالم

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:02

  • شروق

    06:25

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    17:59

  • عشاء

    19:29

من الى
أصالة
التراويح
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية