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قرار جمهوري بتعيين 4 أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء

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متابعات- الدويني فولي

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قرار جمهورى

كبار العلماء

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم الاثنين، قرارًا جمهوريًا بتعيين أربعة أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وضم قرار الرئيس السيسى كلا من الدكتور حسن أحمد محمد جبر، أستاذ التفسير بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، والدكتور السعيد السيد السيد عبادة، أستاذ النقد والأدب المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور محمود توفيق محمد سعد، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، والدكتور محمد حسنى إبراهيم سليم، أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.


يذكر أن الإمام الأكبر أعاد إحياء هيئة كبار العلماء في عام 2012 بعد توليه مشيخة الأزهر، باعتبارها أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر الشريف، لتقوم الهيئة بعدد من الاختصاصات، على رأسها؛ تقديم الرأي الفقهي والشرعي فيما يطرأ من قضايا ومستجدات تخص المسلمين في كافة ربوع العالم، وتتألف هيئة كبار العلماء من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة يرأسها شيخ الأزهر الشريف.

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