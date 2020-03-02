"منعوه من الكلام".. أسرار خطيرة بين مرسي والجماعة

02 مارس 2020 - 11:17 ص





كشف مختار نوح، القيادى السابق بجماعة الإخوان، عن مفاجأة من العيار الثقيل وأسرار خطيرة تنشر لأول مرة عن تفاصيل العلاقة بين الرئيس الراحل محمد مرسي والإخوان المسلمين.



وأكد "نوح"، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، أن الرئيس المعزول محمد مرسي اختلف مع تنظيم الإخوان في الأيام الأخيرة قبل وفاته، ومنعوه من الحديث.



وأضاف "نوح":"مرسي طلب من الإخوان يعملوا تقييم، ودي حاجة متعملتش غير مرتين بس طوال تاريخ الإخوان ، فرفضوا رفضا شديد، فمنعوه من الكلام .



وتابع:"أعتقد أن فيه ناس كتير بتراجع نفسها أنها تنشق عن الإخوان ولكن خايفين يتكلموا، من ضمنهم الناس اللي أتورطت أنها تكون جزءا من النظام الخاص بالجماعة".

