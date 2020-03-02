المصريون بيقولوا عايزين كورونا عشان نخلص

02 مارس 2020 - 11:27 ص

سخر الإعلامى محمد الباز، من الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن انتشار فيروس كورونا فى مصر، قائلا "الناس فى مصر بيقولوا يلا عايزين كورونا دلوقت عشان نخلص".



وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، "الجزيرة القطرية وموقعها يروجان الأكاذيب عن انتشار الكورونا فى مصر؛ بهدف نشر الفوضى وشل البلد بالكامل" .



ووجه الباز الشكر إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة على الجهود التي تبذلها لمواجهة فيروس كورونا عقب زيارتها لصين ، مؤكدا أن خطر كورونا لم يقترب من مصر حتى هذه اللحظة.

