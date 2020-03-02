الجندي: الشيطان بيرش على المعاصي سكر

02 مارس 2020 - 11:37 ص





حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،المسلمين من الوقوع في المعاصي، قائلا: "الشيطان بيرش على المعاصي سكر"، ويستخدم هذه الطريقة لكي ينخدع فيها السذج والعصاة".





وأضاف" الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الشيطان له طريقة عمل يسعى من خلالها أن يكون مسليًا ويجعلك مستمتع بالمعاصي".



وتابع متسائلا: "المعاصي لو كانت مرة ومتعبة ومؤلمة فما سبب إقبال الناس عليها، لو كانت المعاصي غير مرغوبة لما أقبل عليها الإنسان".

